Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
Фото: [Пресс-служба фабрики «Победа»]
Подмосковье оказалось в числе регионов-лидеров в России в рейтинге национального проекта «Производительность труда», составленного по итогам 2023 года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На сегодняшний день мы улучшили показатели по нацпроекту: число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза — до девяти миллиардов рублей. Таким образом, мы рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках рейтинга регионы оценивали по охвату предприятий мерами по обучению работников, объему льготного кредитования, информировании граждан и предприятий о роли национального проекта и не только. По словам зампреда, Подмосковье планирует достичь роста производительности труда на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей. Отметим, что рейтинг составили Минэкономразвития России и АНО «ФЦК».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.