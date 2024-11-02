Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

«На сегодняшний день мы улучшили показатели по нацпроекту: число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза — до девяти миллиардов рублей. Таким образом, мы рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.