Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по количеству производителей органической продукции

По итогам 2024 года Подмосковье заняло четвертое место среди других регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на рейтинг Роскачества.

«В Подмосковье действуют 11 сертифицированных производителей органической продукции. Это предприятия различной направленности от сельского хозяйства до выпуска продуктов питания», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, такие компании не используют синтетические пестициды, гормоны роста и другие добавки, их продукцию отмечают знаком «Органик» гособразца. Министр также подчеркнул важность последующего развития производства экологически чистых продуктов в регионе, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности.

Среди таких производителей в ведомстве выделили многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.