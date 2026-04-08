Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по привлечению инвестиций в регулируемых сферах

Подмосковье вошло в топ-3 по привлечению инвестиций в регулируемые отрасли
Подмосковье вошло в топ-3 регионов-лидеров по привлечению инвестиций в регулируемые отрасли, а также в топ-14 рейтинга по уровню внедрения федеральной системы ФГИС «ТАРИФ». Об этом сообщает комитет по ценам и тарифам Московской области.
Соответствующие рейтинги были представлены Федеральной антимонопольной службой России в рамках пленарной сессии практического семинара по тарифному регулированию. Он проходит в Тверской области.
Подмосковье на мероприятии представляют первый зампред комитета Алина Дозорова, зампред Анна Новикова и заведующая отделом цифровых технологий в тарифном регулировании Ольга Штирбатий.
«Высокие позиции региона в рейтингах ФАС России — результат слаженной работы команды комитета, конструктивного диалога с регулируемыми организациями и органами власти», — отметил председатель комитета Олег Толмачев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу завода «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске.