Подмосковье вошло в число регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджета

Подмосковье вновь вошло в число регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджета в России. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области со ссылкой на рейтинг открытости региональных бюджетных данных за 2024 год от экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ).