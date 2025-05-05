Подмосковье вошло в число регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджета
Подмосковье вошло в ТОП регионов России с высоким уровнем открытости бюджета
Фото: [Администрация г. о. Орехово-Зуево]
Подмосковье вновь вошло в число регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджета в России. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области со ссылкой на рейтинг открытости региональных бюджетных данных за 2024 год от экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ).
Подмосковье получило 118 баллов из возможных 125. Региону удается удерживать лидерство в рейтинге НИФИ уже 10 лет. Рейтингование провели по 69 показателям, включая «Первоначально утвержденный бюджет», «Внесение изменений в закон о бюджете», «Бюджет для граждан» и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.