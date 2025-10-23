Подмосковье вошло в топ-3 по числу сертифицированных производителей органической продукции

Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что сейчас в регионе насчитывается 14 таких производителей. Также агрохолдинг «ЭКО-культура» из Подмосковья в этом году отметили сертификатом «Зеленый эталон».

В Единый госреестр производителей органической продукции, который был учрежден Минсельхозом России, включены такие подмосковные компании, как ООО «ШУЛЬГИНО», АО Эко-ферма «Рябинки», КФХ «Ягодный берег».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в выставке «Золотая осень» и рассказал о достижениях региона в аграрной сфере.