В финал Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли 265 студентов из Подмосковья. По этому показателю регион вошел в топ-30, сообщили организаторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил филиал МГИМО в Одинцово с 10-летием.

Подмосковные финалисты олимпиады «Я — профессионал» представляют 28 вузов региона. Лидером стал Государственный социально-гуманитарный университет, от которого в финал прошли 85 студентов.

В рамках отборочного этапа олимпиады участники проверяли свои знания по 70 направлениям. В результате до финала дошли более 29,2 тыс. человек со всей России.

Финал олимпиады начнется в феврале. Участники, которые получат по его итогам дипломы, смогут поступить на льготных условиях в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. Медалистов ждут денежные премии в размере до 300 тыс. руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что большинство выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджет.