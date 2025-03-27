Подмосковье вошло в тройку лидеров в России по производству овощей защищенного грунта

За последние пять лет Подмосковье поднялось на второе место в России по производству овощей защищенного грунта, этому способствовала реализация проектов по созданию тепличных комплексов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что площадь зимних теплиц в регионе составляет 228,7 га. По итогам 2024 года в регионе вырастили 129 тыс. тонн данного вида культур.

Одним из крупнейших предприятий по производству овощей закрытого грунта в России является агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». В теплицах на территории Воскресенска производят до 16 тыс. тонн свежих овощей в год. В рамках импортозамещения в следующем году компания планирует построить в регионе селекционно-семеноводческий центр для создания новых сортов и гибридов, в проект вложат 12 млрд рублей. Это позволит создать более 380 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.