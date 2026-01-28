Подмосковье вышло на второе место по объемам макулатуры, собранной в рамках всероссийской акции

В Подмосковье в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» собрали уже почти 450 тыс. тонн вторсырья. Таким образом, регион вышел на второе место и продолжает наращивать темпы. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.