Подмосковье вышло на второе место по объемам макулатуры, собранной в рамках всероссийской акции
В Подмосковье в рамках акции «БумБатл» собрали почти 450 тыс. тонн макулатуры
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» собрали уже почти 450 тыс. тонн вторсырья. Таким образом, регион вышел на второе место и продолжает наращивать темпы. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Мы очень рады, что идея ответственности за состояние окружающей среды, разумного потребления и вовлечения материалов во вторичный оборот все более популярна у наших людей», - отметил глава министерства Виталий Мосин.
Акция проводится среди образовательных учреждений, предприятий и компаний. Для участия в ней нужно пройти регистрацию на сайте проекта, собрать макулатуру, взвесить и сфотографировать ее и заполнить специальную форму.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развиваются индустриальные парки.