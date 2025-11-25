Подмосковье вышло в финал Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»
Подмосковье претендует на звание региона — лидера в сфере туризма
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Подмосковье вышло в финал V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, Подмосковье было признано финалистом в четырех номинациях. Это «Регион паркового туризма и смысловых пространств», «Регион музейного туризма», «Регион семейного туризма и отдыха», «Регион событийного туризма».
В общей сложности в финал конкурса в 19 номинациях прошли 50 субъектов РФ. Победителей наградят 14 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в парках региона 1 декабря стартует зимний сезон.