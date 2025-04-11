Подмосковье за год экспортировало в Узбекистан более 39 тыс. тонн продукции АПК

Подмосковье за прошлый год экспортировало в Узбекистан около 39,4 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 17% превысил результат 2023 года. В основном регион поставлял молочную и мясную продукцию, макаронные изделия и детское питание.

На Узбекистан приходится 5% общего объема экспорта продукции АПК Подмосковья. Также между регионом и республикой активно развиваются проекты в сельскохозяйственной сфере и в перерабатывающей промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области будут построены новые логистические комплексы. Он отметил, что потребность в возведении объектов объясняется ростом и развитием региона.