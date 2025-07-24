Подмосковье за полгода экспортировало почти 65 тыс. тонн свинины

Подмосковье по итогам первых шести месяцев текущего года экспортировало почти 65 тыс. тонн свинины. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По сравнению с первым полугодием 2024-го объем экспорта указанной продукции в регионе вырос более чем на 55%.

Большая часть поставок за полгода была отправлена в Китай. В эту страну область экспортировала около 21 тыс. тонн свинины.

По итогам 2024 года Подмосковье стало основным поставщиком свинины в зарубежные страны. На регион пришлось 44% от общего объема поставок (более 104 тыс. тонн).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству в Серебряных Прудах животноводческого комплекса на 3 тыс. фуражных коров.