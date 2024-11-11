Подмосковная баскетбольная команда стала двукратным победителем первенства России U23

Команда «Khimki Power» подмосковного Центра спортивной подготовки № 5 завоевала «золото» на первенстве России по баскетболу 3×3 среди спортсменов до 24 лет, что позволило ей стать двукратным победителем соревнований. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.