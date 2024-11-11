Подмосковная баскетбольная команда стала двукратным победителем первенства России U23
Фото: [Пресс-служба РФБ]
Команда «Khimki Power» подмосковного Центра спортивной подготовки № 5 завоевала «золото» на первенстве России по баскетболу 3×3 среди спортсменов до 24 лет, что позволило ей стать двукратным победителем соревнований. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале спортсмены обыграли питерский клуб «Зенит-Академия». Помимо этого, по итогам турнира подмосковный баскетболист Владимир Соловьев был признан самым ценным игроком (MVP). В ведомстве добавили, что женская команда региона заняла на соревнованиях четвертое место.
Отметим, что состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.