Подмосковная биатлонистка стала призером этапа Кубка России

Биатлонистка Подмосковья стала призером этапа Кубка России
Фото: [Федерация биатлона России]
Биатлонистка из Подмосковья Кристина Резцова стала бронзовым призером II этапа Кубка России по биатлону сезона 2025/2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка представляет Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» (Истра), она выступила в дисциплине «индивидуальная гонка 12,5 км» среди женщин. На первом месте оказалась представительница ХМАО-Югра, на втором — Красноярского края.
«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха», — сказала Кристина Резцова.
Состязания прошли в Тюмени в рамках федеральной программы «Спорт России».
