Подмосковная команда по бадминтону стала бронзовым призером спартакиады молодежи

Подмосковная команда бадминтонистов стала бронзовым призером в общекомандном зачете на VI летней Спартакиаде молодежи России — представители региона завоевали золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной вошли Глеб Степаков, Анастасия Вашланова, Александр Пузырев, Анисья Масунова, Владислав Просеков, Елизавета Баранова, Дарья Русина и Идель Давлетбаев. Золотую медаль получил тандем Глеба Степакова и Александра Пузырева в мужском парном разряде, уточнили в ведомстве.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из 26 регионов России, первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.