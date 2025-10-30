Подмосковная команда стала призером на чемпионате России по тхэквондо

Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами на командном чемпионате России по тхэквондо ВТФ, в командных боях среди мужчин в рамках чемпионата выступили четыре представителя региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В команду региона вошли воспитанники Училища олимпийского резерва №1 (Краснознаменск) Кирилла Панасенкова, Хайбулы Курбанова, Карима Рамазанова и Рамазана Рамазанова, они разделили третье место с московскими спортсменами. На первом месте оказались тхэквондисты из Санкт-Петербурга, на втором – из Республики Татарстан.

Соревнования прошли в Елабуге (Республика Татарстан) в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали более 350 спортсменов из 34 субъектов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.