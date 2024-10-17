Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу

Подмосковный детский мини-футбольный клуб «Видное-развитие» занял второе место на международном турнире по футзалу «Futsal friends Cup». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Футболисты из Ленинского округа состязались с соперниками из других регионов России, а также Белоруссии, в турнире приняли участие семь команд. Соревнования прошли в городе Пинск в Белоруссии.

«К сожалению, как раз с командой «Океан» мы сыграли вничью 3:3, и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призером турнира. Это тоже является прекрасным результатом, тем более что для ребят это был первый международный опыт», — сказал член Президиума Федерации футбола региона Максим Слесарев.

При этом подмосковного игрока Андрея Слесарева признали лучшим бомбардиром, Роман Соболинский получил награду в номинации «Полезный игрок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.