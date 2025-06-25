Подмосковная команда завоевала 13 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет — восемь золотых, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Кузьминова заняла три золотые награды в рывке (101 кг), толчке (122 кг) и сумме двоеборья (223 кг) в своей весовой категории. Она также стала победительницей в абсолютном зачете с результатом 263,498 очка. Кроме того, победу в своих весовых категориях одержали Софья Врагова — в рывке (97 кг), толчке (116 кг) и сумме двоеборья (213 кг), а также Максим Могучев — в рывке (165 кг).

По результатам командного зачета команда юниорок Подмосковья заняла второе место, юниоров — третье. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.