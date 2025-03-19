Подмосковная команда завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по настольному теннису

Подмосковная мужская сборная по настольному теннису заняла третье место на чемпионате России, они выступили в мужском командном первенстве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды выступили Артур Абусев, Лев Волин, Алексей Жуков, Григорий Власов и Матвей Рязанцев. Золото в этой дисциплине завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга, серебро — из Ленинградской области. Еще одну бронзу получила сборная Краснодарского края.

Соревнования проходят в Казани в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». За медали турнира борются ведущие спортсмены стран БРИКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.