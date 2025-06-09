Подмосковная команда завоевала почти 30 наград на международном турнире по ушу

Подмосковная команда завоевала 26 медалей на международном турнире по ушу «Московские звезды ушу» — девять золотых, 10 серебряных и семь бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, победу в дисциплине «саньда» в своих весовых и возрастных категориях завоевали Виктория Крюкова, Мария Егорова, Екатерина Минеева и Виктория Репьева. В дисциплинах таолу, кунг-фу, юнчуньцюань золотые и бронзовые медали получили Мария Якушина, Андрей Бойков, Иван Астафьев и так далее.

Отметим, что Х юбилейный международный турнир «Московские звезды ушу» проходил в Московском дворце ушу, его участниками стали более 1 тыс. спортсменов из 15 стран мира, включая Армению, Белоруссию, Китай, Индию, Россию и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.