Подмосковная компания начнет экспортировать рыбу в Узбекистан

Компания ООО «Фуд Тим» из Дмитровского округа сможет экспортировать рыбную продукцию в Узбекистан, решение об этом принял Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что это позволит укрепить экономические связи между между двумя странами и предоставит российским предприятиям возможность выйти на новый и перспективный рынок.

Компания производит морскую форель и семгу ULTRA FRESH. Она также построит рыбоперерабатывающий комплекс на территории Дмитровского округа. В реализацию проекта вложат миллиард рублей, это позволит создать около 800 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.