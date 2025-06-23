Подмосковная компания начнет выпускать шарики с фруктовым соком

Подмосковная производственная компания ООО «Топ Продукт» запустила новую линию по производству шариков с фруктовым соком «Джус Бабл», которые используются для приготовления десертов, мороженого, выпечки и напитков. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мощность производства составит 100 тонн в месяц, в проект вложили 50 млн рублей. Компания также производит профессиональный кондитерский декор под брендом «Парфе Декор», безглютеновые смеси «Тестовъ», специи и приправы «Едим Дома» и не только. Ее площадки находятся в Раменском муниципальном округе и Орехово-Зуевском городском округе.

Выпущенную продукцию поставляют в розничные торговые сети, включая «Х5 Group», «Ашан», «Магнит» и другие.

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