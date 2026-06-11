Подмосковная компания расширяет присутствие в Индии и готовит новые инвестиционные проекты

Группа компаний, базирующаяся в наукограде Фрязино, наращивает экспансию на индийском рынке и прорабатывает новые инвестиционные инициативы. По данным пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, на очередной деловой встрече руководство предприятия и представители индийского дистрибьютора подвели итоги двухлетнего партнерства и наметили дальнейшие шаги по развитию совместного бизнеса.

За 2 года работы продукция подмосковного производителя сумела закрепиться в сегменте высокотехнологичных решений для слухопротезирования. Устройства доступны в крупнейших городах Индии и пользуются доверием как у специалистов профильных медицинских центров, так и у конечных потребителей.

Выход на зарубежные рынки остается одним из ключевых векторов стратегии ГК «Исток‐Аудио». Динамика сотрудничества с SAIMO стабильно положительная — показатели растут от квартала к кварталу.

Помимо вывода на рынок новых моделей, партнеры рассматривают возможности запуска дополнительных сервисов для клиентов, расширения сети каналов сбыта и реализации перспективных инвестиционных проектов. Участники переговоров убеждены, что углубление кооперации позволит существенно нарастить масштабы деятельности в Индии и сделать современные решения для людей с нарушениями слуха более доступными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.