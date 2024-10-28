Подмосковная компания увеличит выпуск лекарств для животных

Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада увеличит производство ветеринарных лекарств, в том числе конкурентоспособных продуктов с потенциалом импортозамещения, за счет льготного займа от областного Фонда развития промышленности (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания инвестирует 170 миллионов рублей в покупку технологического оборудования, его установку, настройку и другие мероприятия по его подготовке к серийному производству. Из них 128 миллионов рублей, что составляет 75,2% от общей суммы, предоставит инвестору в виде льготного займа ФРП МО», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, работы по модернизации производства планируют завершить в 2025 году. После выхода на полную мощность компания будет ежегодно выпускать более трех миллионов единиц разнообразной продукции. Среди них — твердые формы БАДов и лекарств, жидкие формы лекарств, мягкие формы лекарств и так далее. Продукцию экспортируют в 26 стран мира.

Узнать подробнее о программах фонда можно на сайте.

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