Подмосковная медсестра купила квартиру благодаря социальной ипотеке
Медсестра из Щелково купила собственную квартиру благодаря соципотеке
Фото: [freepik.com]
Медсестра из Щелково смогла купить собственную квартиру благодаря участию в программе социальной ипотеки. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Общий стаж Людмилы Чулюкановой составляет 26 лет. Последние годы она работает в Московском областном центре крови.
До получения свидетельства на соципотеку медсестра с двумя детьми жила в съемной квартире. Когда главврач рассказал ей о возможности получения меры поддержки, Людмила подала документы на участие в программе. Теперь у медсестры собственная двухкомнатная квартира.
«Хороший перспективный район, у нас только положительные впечатления. Плюс, отсюда намного удобнее добираться до работы», — рассказала медсестра.
Программа соципотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. Подробная информация об условиях участия в ней представлена на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что в этом году свидетельства на соципотеку выдадут 161 медработнику Подмосковья.