Подмосковная медсестра купила квартиру благодаря социальной ипотеке

Медсестра из Щелково смогла купить собственную квартиру благодаря участию в программе социальной ипотеки. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Общий стаж Людмилы Чулюкановой составляет 26 лет. Последние годы она работает в Московском областном центре крови.

До получения свидетельства на соципотеку медсестра с двумя детьми жила в съемной квартире. Когда главврач рассказал ей о возможности получения меры поддержки, Людмила подала документы на участие в программе. Теперь у медсестры собственная двухкомнатная квартира.

«Хороший перспективный район, у нас только положительные впечатления. Плюс, отсюда намного удобнее добираться до работы», — рассказала медсестра.

Программа соципотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. Подробная информация об условиях участия в ней представлена на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что в этом году свидетельства на соципотеку выдадут 161 медработнику Подмосковья.