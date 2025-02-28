Подмосковная медсестра приобрела квартиру в рамках «Соципотеки»

Медицинская сестра Ольга Полина из Солнечногорска, которая работает в ГБУЗ МО «Солнечногорская больница», приобрела трехкомнатную квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого семья, где воспитывают четырех детей, жила в служебной квартире. Однако недавно медсестра решила подать документы на получение региональной меры поддержки.

«Купили на вторичном рынке в новом доме. Сейчас делаем ремонт. Мне, как медику, очень нравятся светлые тона, просторные интерьеры, чтобы все было чисто, аккуратно, что называется «по полочкам». К весне надеемся отмечать новоселье», — поделилась она.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Узнать подробнее об условиях ее получения можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.