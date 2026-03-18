Подмосковная молодежь отпраздновала День воссоединения Крыма с Россией
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, к празднованию присоединилась региональная молодежь. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«По всему Подмосковью в честь праздника прошло более 200 мероприятий, к которым присоединились порядка 12 тыс. человек. Молодежь региона приняла активное участие в концертах и фестивалях, торжественных митингах и танцевальных флешмобах, интеллектуальных викторинах, художественных выставках и патриотических акциях», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Так, например, в Егорьевске, Истре и Шаховской волонтеры помогли пожилым людям: чистили снег, привозили продукты и воду в рамках всероссийской акции «12 добрых дел – 12 лет единства», в Наро-Фоминске участник специальной военной операции Денис Анищенко провел «Зарядку Героя» для студентов и старшего поколения. Кроме того, в парке «Кривякино» в Воскресенске больше 70 человек станцевали «Севастопольский вальс», в Мытищах, Истре, Домодедово и других городах -- развернули огромные российские флаги.
Активисты «Движения Первых» в Волоколамске помогли организовать уроки в школах, в Лотошино вместе с волонтерами развернули флаг и так далее. В социальных сетях также запустили флешмоб #ИзКрымасЛюбовью, участники которого делились фото и историями из поездок на полуостров. Мероприятия организовали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
