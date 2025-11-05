Подмосковная молодежь посетила мероприятия ко Дню народного единства

В 2025 году более 25 тыс. молодых людей из Подмосковья стали участниками более 150 различных мероприятий, подготовленных ко Дню народного единства, включая концерты, фестивали, ярмарки, хороводы, мастер-классы и не только. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, например, в Дубне провели фестиваль «Россия. Родина. Единство», в Коломне – церемонию возложения цветов к памятнику Дмитрию Донскому, в Лобне в центральном парке – праздничную концертную программу. Для молодежи в Ступино в рамках Всероссийской акции «Россия – семья семей» организовали плетение маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи, изготовление окопных свечей и не только.

Помимо этого, региональное движение «Волонтеры Подмосковья» в честь праздника провело акцию по сбору необходимых вещей для участников специальной военной операции, а также для жителей исторических субъектов России в рамках проекта «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.