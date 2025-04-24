Подмосковная молодежь сможет принять участие во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ»

Подмосковная молодежь сможет принять участие в пятом сезоне Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого их ждут блог-туры в регионах России, встречи с лидерами индустрии, спецпроекты и не только. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Проект „ТопБЛОГ“ — это масштабная образовательная платформа, объединившая тысячи авторов со всей страны в области медиа. Участники получают доступ к образовательным программам, мастер-классам от ведущих экспертов, а также возможность реализовать собственные медиапроекты», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участникам дадут рекомендации, которые потребуются для развития в медиаиндустрии, они смогут выбрать один из двух треков: «Министерство контента» или «Медиакампус».

«ТопБЛОГ» — мощное сообщество, объединившее более 220 тыс. участников, которые с горящими глазами и неравнодушными сердцами запустили сотни ярких и значимых медиапроектов: от просветительских блогов до социальных инициатив», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках проекта также будет запущен второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация». Он позволит молодым авторам понять, как устроен медиамир. Подать заявку можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*возрастное ограничение 12+