Подмосковная молодежь встретилась с актером Аристархом Венесом в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

Подмосковная молодежь встретилась с актером театра и кино, продюсером Аристархом Венесом в рамках второго сезона проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

В паблик-токе приняли участие более тысячи школьников, студентов, волонтеров и других молодых людей из 54 округов.

«Первую встречу мы провели с популярным православным блогером, священником Павлом Островским, сегодня в Королеве ребята пообщались с актером театра и кино Аристархом Венесом. Мы видим интерес молодежи к такому формату. До конца года мы проведем еще три таких встречи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи актер рассказал о том, какими качествами должен обладать представители его профессии, о помощи участникам специальной военной операции, а также съемках в первом художественном фильме об СВО «20/22» и не только.

«Если честно, не ожидал, что встреча пройдет так ярко и живо, зал был полностью заполнен молодыми ребятами. Мне кажется, мы успели обсудить все — от того, как стать актером, до сложных геополитически вопросов, даже успели поговорить о футболе!», — отметил Аристарх Венес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.