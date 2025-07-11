Подмосковная ОЭЗ «Ступино Квадрат» показала 100% эффективности

Особая экономическая зона «Ступино Квадрат», расположенная в Подмосковье, получила 100% сводного показателя эффективности в отчете о результатах функционирования ОЭЗ Минэкономразвития России за 2024 год. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Четыре особые экономические зоны Московской области были признаны эффективными в отчете о результатах функционирования особых экономических зон Минэкономразвития России за 2024 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, высокую оценку получила ОЭЗ «Дубна» с показателем 93%. В «зеленую зону» отчета также вошли ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Исток» во Фрязино. В оценке Минэкономразвития учитываются деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры и другие показатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.