Подмосковная пара заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

Подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного занял второе место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Фигуристы выступили в дисциплине «танцы на льду». Первое и третье место заняли московский спортсмены.

Турнир стал IV этапом Гран-при России по фигурному катанию в сезоне 2024/2025, он прошел в Москве. В состязаниях приняли участие 12 пар и 24 спортсмена из разных регионов России, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.