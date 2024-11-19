Подмосковная платформа контроля в сфере строительных отходов вошла в шорт-лист «Зеленой премии»

Подмосковная система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов (проект ГК «Урбантех» «ОССиГ-контроль») вошла в шорт-лист «Зеленой премии — 2024», который представил Российский экологический оператор. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.