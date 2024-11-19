Подмосковная платформа контроля в сфере строительных отходов вошла в шорт-лист «Зеленой премии»
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Подмосковная система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов (проект ГК «Урбантех» «ОССиГ-контроль») вошла в шорт-лист «Зеленой премии — 2024», который представил Российский экологический оператор. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты. Решение «ОССиГ-контроль» позволяет контролировать транспортировку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Проект оказался одним из претендентов на победу в номинации «Инициативы отраслевых компаний». В целом Организационный комитет премии отобрал лучшие проекты в сфере экологии по 13 номинациям. Победители станут известны в декабре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.