Подмосковная прокуратура направила в суд дело автоблогера, совершившего ДТП

Одинцовская городская прокуратура направила в суд уголовное дело 26-летнего автоблогера, которого обвиняют в опасном вождении и совершении ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года он управлял автомобилем марки BMW без государственного регистрационного знака на территории парковки на 4 км автодороги Новый вход на МКАДе с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» и совершал маневры управляемого заноса. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на стоящих граждан. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.

В результате инцидента пострадали два человека, их здоровью был причинен тяжкий вред. Водителя задержали и заключили под стражу, он обвиняется по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Дело автоблогера направили в Одинцовский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.