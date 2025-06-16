Подмосковная прокуратура направила в суд дело москвички о незаконном обороте наркотиков

Прокуратура Московской области направила уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в Московский областной суд и утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, она входила в состав преступной группы и занималась обеспечением функционирования нарколаборатории в жилом доме и помещении бани в поселке Софрино городского округа Пушкинский. В частности, женщина приобретала химическое оборудование, реактивы, расфасовывала запрещенные вещества в упаковки в целях последующего сбыта на территории Московского региона и Тульской области и не только. Ее деятельность пресекли в апреле 2023 года. Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять более 8,7 кг психотропных веществ и свыше 350 г наркотических средств.

В отношении москвички возбудили дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.