Подмосковная прокуратура направила в суд дело о ДТП в в Одинцовском округе

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП, которое произошло в мае 2024 года в Одинцовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Самарской области, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, он управлял автомобилем марки Hyundai Solaris на автодороге Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово и совершил столкновение с мотоциклом марки BMW. В результате мотоциклисту был причинен тяжкий вред здоровью.

Молодой человек признал вину в совершении преступления, его дело направили в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.