Подмосковная промышленность за год отгрузила продукции на 6,6 трлн рублей

В 2024 году сумма отгрузки товаров промышленности в Подмосковье составила более 6,6 трлн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, работ и услуг на общую сумму 6 трлн 654 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 19,5%», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, основной объем отгрузки пришелся на обрабатывающий сектор промышленности. Среди лидеров оказалась пищевая промышленность — сумма отгрузки превысила 1,3 трлн рублей. Кроме того, 1 трлн рублей отгрузки пришлось на сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.