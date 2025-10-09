Подмосковная санавиация транспортировала более 800 пациентов

С начала 2025 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили 824 вылета, в ходе них было транспортировано 803 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы три вертолета санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, один из них перевозит детей в Центр Рошаля в Красногорске. В этом году вертолеты совершили на 139 вылетов больше, чем в прошлом. Система «Ночной старт» позволяет им вылетать и в темное время суток, в состав авиамедицинских бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.