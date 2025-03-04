Подмосковная сборная одержала победу на международном турнире по голболу в Узбекистане
Минспорт: сборная Подмосковья выиграла международный турнир по голболу
Фото: [Голбольный клуб «Подмосковье»]
Подмосковная сборная стала обладателем международного Кубка Хакима Ташкента по голболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале турнира спортсмены Подмосковья обыграли команду Ташкента, в овертайме счет составил 10:9 в их пользу. «Бронзу» завоевала команда «Атырау» из Казахстана.
«Кубок Хакима Ташкента стал отличным турниром для подготовки к скорым всероссийским соревнованиям, к первенству и чемпионату России», — отметил игрок региональной сборной Александр Виноградов.
Подмосковная сборная стала единственной российской командой на турнире, она выступила в Узбекистане под российским флагом. В ведомстве добавили, что на торжественной церемонии награждения в честь победителей турнира прозвучал гимн России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.