Подмосковная сборная одержала победу в командных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора-2024», в общей сложности она провела пять матчевых встреч. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной региона вступили Дмитрий Тельпиз, Атеш Бадалов, Азиз Сариев, Никита Разгулин, Иван Соломин, Анвар Аллахьяров, Дорджи Шунгурциков, Муслим Исаев, Темур Кулдасов, Данил Григорьев, Дзамболат Габеев, Артем Манасов, Мансур Саитов, Алексей Милешин и Георгий Касрадзе. В финале представители региона обыграли соперников из Санкт-Петербурга со счетом 9:4.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 10 команд из Республики Башкирия, Приморского края, Московской, Тверской областей и других регионов России, они прошли в Уфе. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.