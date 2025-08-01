Подмосковная сборная по роллер спорту завоевала 32 медали на Всероссийских соревнованиях — 15 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, в дисциплине «Спринт 100 м» первые места заняли Виктория Ручейкова и Артем Перминов, в дисциплине «Спринт 500 м» — Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Артем Перминов, в спринте на 1 тыс. м — Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Артем Перминов и так далее. Спортсмены представляют областную федерацию роллер спорта в Балашихе.

Соревнования прошли на территории «СШ Чайка» в Самаре в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской областей и других регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.