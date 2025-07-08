Подмосковная сборная по синхронному плаванию стала призером в командном зачете летней Спартакиады молодежи

Подмосковная сборная по синхронному плаванию стала серебряным призером в командном зачете в финале VI летней Спартакиады молодежи России, спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Регион на состязаниях представили 12 спортсменок. Валерия Плеханова заняла первое место в дисциплине «соло». Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова стали третьими в дисциплине «дуэт». Кроме того, третье место команда заняла в групповых выступлениях.

Соревнования проходили в Пензе. III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи будет проходить до 31 августа, его организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.