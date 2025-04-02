Подмосковная сборная по тхэквондо заняла третье место на первенстве России
Сборная Подмосковья по тхэквондо заняла третье место на первенстве России
Фото: [Училище олимпийского резерва №2 Московской области]
Подмосковная сборная заняла третье общекомандное место на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На первом месте оказалась сборная Санкт-Петербурга, на втором — команды Москвы. Золото в подмосковной сборной завоевали Валерия Скапровская в весовой категории до 67 кг и Диана Бекулова в весе до 49 кг.
Соревнования прошли в городе Черкесске, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.