Подмосковная сборная стала серебряными призером Суперлиги по керлингу

Подмосковная сборная стала серебряными призером в рамках Суперлиги по керлингу среди мужских команд, в ее состав вошли Кирилл Суровов, Алексей Тузов, Михаил Васьков и Александр Еремин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях также приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутской области и Краснодарского края. На первом месте оказалась сборная Санкт-Петербург-2, на третьем — Санкт-Петербург-1.

Соревнования прошли в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава». Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.