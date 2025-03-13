Подмосковная сборная ветеранов СВО примет участие в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта

Подмосковная сборная ветеранов специальной военной операции выступит на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске, они примут участие во всех дисциплинах — лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первыми в рамках турнира выступят ветераны СВО в составе следж-хоккейной команды «Гвардия». Стартовый матч запланирован на четверг, 13 марта, в ходе него подмосковная команда встретится со сборной Республики Удмуртия.

Соревнования продлятся до вторника, 18 марта. В них примут участие более 300 человек из 60 регионов России. Их организовал Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета страны и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, они проводятся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.