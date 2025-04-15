Подмосковная сборная вновь стала чемпионом России по волейболу спорта глухих

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на чемпионате России по волейболу спорта глухих среди женских команд, сборная стала обладателем титула третий раз подряд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команде удалось обыграть соперниц из Калужской области в финале со счетом 3:2. На третьем месте оказались волейболистки из Санкт-Петербурга. В ведомстве добавили, что лучшим игроком турнира была признана капитан коллектива из Подмосковья Наталья Трубова.

Соревнования прошли в Калуге, в финале приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской, Воронежской и Новосибирской областей. Их провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.