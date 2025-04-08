Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19–22 лет, команде удалось завоевать 19 медалей — семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золото для региональной сборной в своих весовых категориях получили боксеры из Раменского Егор Никитин и Фикрат Мухаметзянов, представители Подольска Даниил Хоружий и Арсений Захаров, Рафик Амирханов из Балашихи, Одинамухаммад Одинаев из Электростали и спортсмен из Одинцова Саид Алмазов. Кроме того, подмосковной команде удалось установить абсолютный рекорд представительства в финалах первенств и чемпионатов ЦФО — 14 боксеров, из них восемь финалистов, боксировали в четырех весовых категориях между собой.

Победители турнира получили путевки на участие в чемпионате России. Состязания прошли в Иваново в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.