Подмосковная сборная заняла первые места на чемпионате и первенстве ЦФО по грэпплингу

Подмосковная сборная заняла два первых места общекомандного зачета на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представителям региона удалось завоевать 140 медалей — 68 золотых, 42 серебряные и 30 бронзовых.

​«Я впервые принимаю участие в соревнованиях такого уровня. Мне очень понравилось. Было очень тяжело, но мне удалось пройти отбор на первенство России», — поделился эмоциями Тимофей Михнев из Лыткарино.

Соревнования стали отбором на первенство и чемпионат России, в них примут участие борцы, занявшие первые и вторые места. От Подмосковья на состязания отправится рекордное количество спортсменов — 110 человек. Отметим, что чемпионат и первенство ЦФО прошли в городе Орел, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.