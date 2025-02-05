Подмосковная сборная заняла третье место на первенстве России по фехтованию на шпагах

Подмосковная женская сборная завоевала бронзовую медаль первенства России среди кадетов по фехтованию на шпагах, в ее состав вошли Снежана Каменская, Лина Кашенцева, София Короева и Мария Долгополова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За третье место сборная Московской области-2 боролась со сборной Новосибирской области-2, представителям Подмосковья удалось выиграть со счетом 45:34. В ведомстве отметили, что ранее подмосковный шпажист Илья Лобыкин одержал победу в личном зачете, Егор Смирнов — завоевал «бронзу» первенства.

Соревнования проходят в Волгограде, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.