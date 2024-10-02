Подмосковная сборная заняла второе место на первенстве России по боевому самбо

Подмосковная сборная завоевала шесть медалей на первенстве России по боевому самбо и заняла второе место в общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место заняла команда Нижегородской области, третье — Москвы. Подмосковный самбист Отарий Гиоргадзе завоевал «золото» в весовой категории до 71 килограмма, Никита Харыбин в этом же весе замкнул тройку призеров. Амин Ермолаев занял второе место в категории до 64 килограммов, Матвей Смирнов — в весе свыше 98 килограммов. Бронзовые медали получили Владислав Лисаев в весовой категории до 98 килограммов и Александр Генералов в весе до 88 килограммов.

Соревнования проходили среди юношей от 16 до 18 лет в городе Кстово, в них приняли участие свыше 300 спортсменов более чем из 50 регионов России. Они состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.