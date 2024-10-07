Подмосковная сборная завоевала бронзовую медаль на Спартакиаде пенсионеров России

Подмосковная сборная заняла третье место в общекомандном зачете IX Спартакиады пенсионеров России, который был приурочен к международному Дню пожилых людей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований Светлана Плотницкая из Долгопрудного получила золотую медаль в соревнованиях по плаванию среди женщин, Алексей Горбатов из Жуковского — серебряную в состязаниях по шахматам.

«Победа сборной Подмосковья стала исторической — это лучший результат за весь период проведения соревнований. Поздравляю всех участников и их тренеров. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения и вершины», — отметил депутат Московской областной Думы, председатель Союза Пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Спартакиада проходила Кемерове, участниками стали более 720 спортсменов из 77 регионов, а также команды из Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Ее провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.